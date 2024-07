Встречай экватор лета вместе с группой PANACEA. 13 июля поднимем настроение и проведем теплый вечер под хиты любимых артистов: MUSE, RAMMSTEIN, MY CHEMICAL ROMANCE, 30 SECOND TO MARS, THE PRETTY RECKLESS и др.

Подарим атмосферу самого яркого времени года, разбавим концертом уже поднадоевшие шашлыки и дачи. А на разогреве наши друзья из группы ВИТАЛЛИКА порадуют вас своим ярким творчеством. До встречи в Арт-клубе ПЛОЩАДКА!