Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
10°
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 81.19 0.3 06/11
ЦБ EUR 93.51 0.13 06/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:15
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
910
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Эйнштейн и Маргарита
9 марта 2026 в 18:00
Театр

Эйнштейн и Маргарита

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Спектакль по пьесе Александра Гельмана «Альмар», история о любви и атомной бомбе. В спектакле заняты: Алексей Серебряков, Алена Хмельницкая Режиссер: Александр Марин Сценография: Алексей Серебряков Костюмы: Светлана Тегин Хореография: Мария Серебрякова.

Алена Хмельницкая и Алексей Серебряков впервые вместе на одной сцене. Театральное агентство «ENTRACTE» представляет спектакль о большой любви и атомной бомбе в постановке режиссера Александра Марина. В спектакле «Эйнштейн и Маргарита» реальная история жизни двух человек предстает в новом свете. Известный факт — в 1935 году Принстонский институт заказал русскому эмигранту Сергею Коненкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Жена скульптора Маргарита познакомилась со знаменитым физиком в мастерской и стала его единственной любовью на многие годы. Два незаурядных человека оказались вместе в непростой ситуации в поистине историческую эпоху. В своей новой пьесе драматург Александр Гельман фантазирует о том, какой могла быть последняя встреча великого ученого и гражданки СССР, которую тот любил на протяжении десятилетия. Действие спектакля происходит в доме Эйнштейна, в ночь, когда туда приезжает Коненкова. За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов и надвигающейся войны, остро переживает все происходящее и винит себя в причастности к созданию американцами ядерного оружия. Маргарита сообщает ему, что через неделю, после многих лет жизни в Америке, она с мужем уезжает обратно в Советский Союз. Навсегда. Эйнштейн попытается уговорить ее остаться, но тщетно — расставание неизбежно. Маргарита уедет в Советский Союз, а Эйнштейн будет писать ей в Москву пронзительные письма. Тихой ночью в скромном доме ученого в Принстоне будут произнесены ужасные слова и раскрыта страшная тайна…

Режиссёр
Александр Марин
Актёры
Алексей Серебряков, Алена Хмельницкая
Возраст
16+
Жанры
Драмспектакль