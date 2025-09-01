Спектакль по пьесе Александра Гельмана «Альмар», история о любви и атомной бомбе. В спектакле заняты: Алексей Серебряков, Алена Хмельницкая Режиссер: Александр Марин Сценография: Алексей Серебряков Костюмы: Светлана Тегин Хореография: Мария Серебрякова.

Алена Хмельницкая и Алексей Серебряков впервые вместе на одной сцене. Театральное агентство «ENTRACTE» представляет спектакль о большой любви и атомной бомбе в постановке режиссера Александра Марина. В спектакле «Эйнштейн и Маргарита» реальная история жизни двух человек предстает в новом свете. Известный факт — в 1935 году Принстонский институт заказал русскому эмигранту Сергею Коненкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Жена скульптора Маргарита познакомилась со знаменитым физиком в мастерской и стала его единственной любовью на многие годы. Два незаурядных человека оказались вместе в непростой ситуации в поистине историческую эпоху. В своей новой пьесе драматург Александр Гельман фантазирует о том, какой могла быть последняя встреча великого ученого и гражданки СССР, которую тот любил на протяжении десятилетия. Действие спектакля происходит в доме Эйнштейна, в ночь, когда туда приезжает Коненкова. За окном август 1945 года, США только что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эйнштейн, сбежавший в Америку от нацистов и надвигающейся войны, остро переживает все происходящее и винит себя в причастности к созданию американцами ядерного оружия. Маргарита сообщает ему, что через неделю, после многих лет жизни в Америке, она с мужем уезжает обратно в Советский Союз. Навсегда. Эйнштейн попытается уговорить ее остаться, но тщетно — расставание неизбежно. Маргарита уедет в Советский Союз, а Эйнштейн будет писать ей в Москву пронзительные письма. Тихой ночью в скромном доме ученого в Принстоне будут произнесены ужасные слова и раскрыта страшная тайна…