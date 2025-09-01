Рязань
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
10°
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.61 / 81.36 14/10 18:20
Нал. EUR 94.01 / 95.00 14/10 18:20
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 755
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 688
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 425
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 270
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Егор Крид
16 октября в 20:00
Концерты

Егор Крид

Дворец спорта «Олимпийский»

Один из самых успешных артистов в России и на всем пост-советском пространстве, любимец женской аудитории, завидный жених, талантливый исполнитель, автор песен, актер и популярный блогер. Как в себе сочетает все эти качества один человек — остается большой загадкой, но у каждого из вас есть возможность найти ответ!

Егор Крид открывает новый гастрольный тур по России. Яркое визуальное шоу, все до одной любимые песни, новые, еще нигде не звучавшие хиты, танцы до упаду, живой звук и любовь — все это в большом двухчасовом шоу Крида в твоем городе!

Возраст
12+