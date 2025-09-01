Один из самых успешных артистов в России и на всем пост-советском пространстве, любимец женской аудитории, завидный жених, талантливый исполнитель, автор песен, актер и популярный блогер. Как в себе сочетает все эти качества один человек — остается большой загадкой, но у каждого из вас есть возможность найти ответ!

Егор Крид открывает новый гастрольный тур по России. Яркое визуальное шоу, все до одной любимые песни, новые, еще нигде не звучавшие хиты, танцы до упаду, живой звук и любовь — все это в большом двухчасовом шоу Крида в твоем городе!