Май 2020 года. В тихом провинциальном Эддингтоне вспыхивает жесткое противостояние между городским шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс) и мэром Тэдом Гарсиа (Педро Паскаль), задумавшим грандиозный проект — возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Не желая мириться с планами властного чиновника, Кросс решает бросить ему вызов и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра. Однако он даже не подозревает, что это решение обернется чередой абсурдных, кровавых и трагикомичных событий, которые перевернут жизнь всего городка.
- Режиссёр
- Ари Астер
- Актёры
- Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Люк Граймс, Остин Батлер, Дейрдре О'Коннелл, Майкл Уорд, Клифтон Коллинз-мл., Уилльям Белло, Кэмерон Манн, Мэтт Гомес Хидака, Амели Хеферле
- Продолж.
- 148 мин.
- Премьера
2025-10-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Вестерн, Драма-комедия