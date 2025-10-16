Май 2020 года. В тихом провинциальном Эддингтоне вспыхивает жесткое противостояние между городским шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс) и мэром Тэдом Гарсиа (Педро Паскаль), задумавшим грандиозный проект — возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Не желая мириться с планами властного чиновника, Кросс решает бросить ему вызов и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра. Однако он даже не подозревает, что это решение обернется чередой абсурдных, кровавых и трагикомичных событий, которые перевернут жизнь всего городка.