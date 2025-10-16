Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 938
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 759
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 508
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 336
Эддингтон
Кино

Эддингтон

Май 2020 года. В тихом провинциальном Эддингтоне вспыхивает жесткое противостояние между городским шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс) и мэром Тэдом Гарсиа (Педро Паскаль), задумавшим грандиозный проект — возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Не желая мириться с планами властного чиновника, Кросс решает бросить ему вызов и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра. Однако он даже не подозревает, что это решение обернется чередой абсурдных, кровавых и трагикомичных событий, которые перевернут жизнь всего городка.

Режиссёр
Ари Астер
Актёры
Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Люк Граймс, Остин Батлер, Дейрдре О'Коннелл, Майкл Уорд, Клифтон Коллинз-мл., Уилльям Белло, Кэмерон Манн, Мэтт Гомес Хидака, Амели Хеферле
Продолж.
148 мин.
Премьера
2025-10-16 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Вестерн, Драма-комедия

