Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
21°
Птн, 08
22°
Сбт, 09
21°
ЦБ USD 80.19 0.14 07/08
ЦБ EUR 93.01 0.5 07/08
Нал. USD 81.06 / 80.50 07/08 12:40
Нал. EUR 94.16 / 94.50 07/08 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
485
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 027
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 743
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 438
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Джульетта и Ромео

1301 год. Верона. Герцог Эскал ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Кто из глав могущественных кланов им станет — граф Монтекки или граф Капулетти, ведь у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. И кто бы мог подумать, что эти планы спутает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти и Ромео Монтекки. Как влюбленным выпутаться из водоворота событий и остаться в живых?

Режиссёр
Тимоти Скотт Богарт
Актёры
Клара Ругорд, Джейми Уорд, Джейсон Айзекс, Ребел Уилсон, Руперт Эверетт, Дэн Фоглер, Дерек Джейкоби, Руперт Грейвс, Фердия Уолш-Пило, Тайла Паркс, Ледиси, Деннис Андрес, Мартина Ортис Луис
Продолж.
121 мин.
Премьера
2025-08-07 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Мюзикл, Мелодрама

Еще в кино

Кино
Пила Х
Кино
Городские легенды. Парк кошмаров
Кино
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало
Кино
Одно целое
Кино
Сын Сардара-2
Кино
Герои анекдотов
Кино
Шаман
Кино
Женщина в черном. Невеста дьявола
Кино
Мой папа — медведь
Кино
Рыжая Соня
Кино
Джульетта и Ромео
Кино
Иван Семенов. Первый поцелуй