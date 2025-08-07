Джульетта и Ромео

1301 год. Верона. Герцог Эскал ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Кто из глав могущественных кланов им станет — граф Монтекки или граф Капулетти, ведь у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. И кто бы мог подумать, что эти планы спутает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти и Ромео Монтекки. Как влюбленным выпутаться из водоворота событий и остаться в живых?
- Режиссёр
- Тимоти Скотт Богарт
- Актёры
- Клара Ругорд, Джейми Уорд, Джейсон Айзекс, Ребел Уилсон, Руперт Эверетт, Дэн Фоглер, Дерек Джейкоби, Руперт Грейвс, Фердия Уолш-Пило, Тайла Паркс, Ледиси, Деннис Андрес, Мартина Ортис Луис
- Продолж.
- 121 мин.
- Премьера
-
2025-08-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мюзикл, Мелодрама