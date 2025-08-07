Джульетта и Ромео

1301 год. Верона. Герцог Эскал ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Кто из глав могущественных кланов им станет — граф Монтекки или граф Капулетти, ведь у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. И кто бы мог подумать, что эти планы спутает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти и Ромео Монтекки. Как влюбленным выпутаться из водоворота событий и остаться в живых?