Чтв, 16
Птн, 17
10°
Сбт, 18
10°
ЦБ USD 78.84 -1.12 16/10
ЦБ EUR 91.73 -0.95 16/10
Нал. USD 80.01 / 80.00 15/10 18:15
Нал. EUR 93.51 / 94.20 15/10 18:15
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 938
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 759
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 508
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 336
Кино

Джульетта и духи

Добропорядочная дама и ее не слишком благонравный супруг переживают семейную драму: он влюблен в манекенщицу, а жена общается с духами, которые являются ей во сне и наяву.

Страна
Франция, Италия
Режиссёр
Федерико Феллини
Актёры
Джульетта Мазина, Сандра Мило, Валентина Кортезе, Марио Пизу, Валеска Герт, Фридрих фон Ледебур, Катерина Боратто, Хосе Луис де Вильялонга, Лу Гилберт, Луиза Делла Ноче, Сильвана Якино, Милена Вукотич, Фред Уилльямс, Дани Парис, Анна Франсин
Продолж.
148 мин.
Возраст
14+
Жанры
Фэнтези, Драма-комедия, Романтика

