Джульетта и духи

Добропорядочная дама и ее не слишком благонравный супруг переживают семейную драму: он влюблен в манекенщицу, а жена общается с духами, которые являются ей во сне и наяву.
- Страна
- Франция, Италия
- Режиссёр
- Федерико Феллини
- Актёры
- Джульетта Мазина, Сандра Мило, Валентина Кортезе, Марио Пизу, Валеска Герт, Фридрих фон Ледебур, Катерина Боратто, Хосе Луис де Вильялонга, Лу Гилберт, Луиза Делла Ноче, Сильвана Якино, Милена Вукотич, Фред Уилльямс, Дани Парис, Анна Франсин
- Продолж.
- 148 мин.
- Возраст
- 14+
- Жанры
- Фэнтези, Драма-комедия, Романтика