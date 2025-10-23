Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 938
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 759
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 508
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 336
Джонни Мнемоник
Кино

Джонни Мнемоник

В будущем самым ценным товаром станет информация. Чтобы не допустить ее кражи, ее перевозят в собственном мозгу специальные курьеры — мнемоники. Один из них, Джонни, даже расширяет память, чтобы перевозить максимум данных. Но однажды ему приходит заказ, слишком большой даже для Джонни. Если информацию не выгрузить вовремя, его мозг не выдержит нагрузки. Помимо этого, мнемонику приходится спасаться от бандитов во главе с безумным киллером Проповедником, охотящихся за бесценным грузом…

Страна
США, Канада
Режиссёр
Роберт Лонго
Актёры
Киану Ривз, Дина Мейер, Айс Ти, Такеши Китано, Денис Акияма, Дольф Лундгрен, Генри Роллинз, Барбара Зукова, Удо Кир, Трейси Твид, Шерри Миллер
Продолж.
98 мин.
Премьера
2025-10-23 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Научная фантастика

