Джонни Мнемоник

В будущем самым ценным товаром станет информация. Чтобы не допустить ее кражи, ее перевозят в собственном мозгу специальные курьеры — мнемоники. Один из них, Джонни, даже расширяет память, чтобы перевозить максимум данных. Но однажды ему приходит заказ, слишком большой даже для Джонни. Если информацию не выгрузить вовремя, его мозг не выдержит нагрузки. Помимо этого, мнемонику приходится спасаться от бандитов во главе с безумным киллером Проповедником, охотящихся за бесценным грузом…