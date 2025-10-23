Джонни Мнемоник

В будущем самым ценным товаром станет информация. Чтобы не допустить ее кражи, ее перевозят в собственном мозгу специальные курьеры — мнемоники. Один из них, Джонни, даже расширяет память, чтобы перевозить максимум данных. Но однажды ему приходит заказ, слишком большой даже для Джонни. Если информацию не выгрузить вовремя, его мозг не выдержит нагрузки. Помимо этого, мнемонику приходится спасаться от бандитов во главе с безумным киллером Проповедником, охотящихся за бесценным грузом…
- Страна
- США, Канада
- Режиссёр
- Роберт Лонго
- Актёры
- Киану Ривз, Дина Мейер, Айс Ти, Такеши Китано, Денис Акияма, Дольф Лундгрен, Генри Роллинз, Барбара Зукова, Удо Кир, Трейси Твид, Шерри Миллер
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
-
2025-10-23 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Научная фантастика