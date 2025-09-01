Суперагент Сил и команда охотятся на мексиканский картель по обе стороны границы. Преступники отвечают им взаимностью — палят из всех стволов. Неожиданно в игру вступает третья сторона. Кто-то дерзко грабит склады картеля. За несколько дней исчезают миллионы долларов. Но деньги не исчезают бесследно. Неизвестный открывает в банке счет и начинает раздавать награбленное всем нуждающимся. Теперь его жизнь зависит от того, кто найдет его первым — спецы или головорезы картеля.
- Режиссёр
- Майкл Даус
- Актёры
- Дейв Баутиста, Бобби Каннавале, София Лиллис, Тони Далтон, Джек Чемпион, Кейт дель Кастильо, Уитни Пик, Инде Наварретт, Блю дель Баррио, Дэнни Винсон, Мэнни Рубио, Эмми Мастерсон, Рэнди Гонсалес
- Премьера
-
20 ноября 2025 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик