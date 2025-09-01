Рязань
ЦБ USD 80.73 -0.21 21/11
ЦБ EUR 92.6 -1.18 21/11
Нал. USD 81.04 / 80.50 20/11 17:55
Нал. EUR 93.99 / 94.70 20/11 17:55
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 364
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 489
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 331
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 027
Кино

Джекпот

Суперагент Сил и команда охотятся на мексиканский картель по обе стороны границы. Преступники отвечают им взаимностью — палят из всех стволов. Неожиданно в игру вступает третья сторона. Кто-то дерзко грабит склады картеля. За несколько дней исчезают миллионы долларов. Но деньги не исчезают бесследно. Неизвестный открывает в банке счет и начинает раздавать награбленное всем нуждающимся. Теперь его жизнь зависит от того, кто найдет его первым — спецы или головорезы картеля.

Режиссёр
Майкл Даус
Актёры
Дейв Баутиста, Бобби Каннавале, София Лиллис, Тони Далтон, Джек Чемпион, Кейт дель Кастильо, Уитни Пик, Инде Наварретт, Блю дель Баррио, Дэнни Винсон, Мэнни Рубио, Эмми Мастерсон, Рэнди Гонсалес
Премьера
20 ноября 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик

