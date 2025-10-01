Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
560
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
871
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 680
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 724
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Два мира, одно желание
На первый взгляд, между Бильге и Джаном нет ничего общего: он — увлеченный археолог с мировым именем, она — прагматичный и успешный юрист. Впервые судьба свела их еще в детстве, когда обычная дружба переросла в нечто новое, раз и навсегда связавшее их сердца. Дальнейшая жизнь разбросала Бильге и Джана по разным направлениям, чтобы однажды снова свести вместе и устроить их чувствам настоящую проверку. Смогут ли они выдержать новые испытания судьбы и доказать, что истинная любовь и правда способна творить чудеса?

Режиссёр
Кетче
Актёры
Ханде Эрчел, Метин Акдюльгер, Хюсейин Авни Даньяль, Ипек Эрдем, Идиль Фырат, Дидем Инселель, Рами Нарин, Илайда Оркут, Эйлюль Су Сапан, Серкан Тынмаз
Продолж.
116 мин.
Премьера
27 ноября 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Мелодрама

