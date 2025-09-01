3 ноября в 15:00 приглашаем на открытие выставки современного искусства «ДУША ФОРМЫ — ТЕЛО СМЫСЛА. Живопись, графика, объекты» (Москва-Рязань) в Музей Истории Молодежного Движения!

Для выставки «ДУША ФОРМЫ — ТЕЛО СМЫСЛА» собрались художники, которые не только усматривают смысл и его тело — душу формы, но творчески, активно с ним взаимодействуют, оставляя результаты этого взаимодействия в виде своих произведений. В этом взаимодействии вырабатывается ценный опыт не симуляции, подражания и уподобления, но пребывания в полноте, тождестве и целостности образа и подобия.

«Выходя за рамки Постмодерна, нам становится доступен исходный смысл, оставленный и упраздненный Постмодерном. И смысл этот не бесформенный, у него также обнаруживается форма, но только другого порядка, находящаяся в отношении к исходной, материальной форме, как душа относится к телу. Мы обнаруживаем у смысла душу формы. И теперь, пристально всматриваясь в них, мы ловим себя на расширении нашего сознания, таком, что лишь несколько особенных слов нашего языка применимы к их описанию, и слова эти — КРАСОТА и ГАРМОНИЯ», — говорят организаторы выставки.

Долгосрочный проект «ИНТУИЦИЯ» объединяет художников, литераторов, музыкантов, дизайнеров, ученых и философов с целью выработки образного языка при осмыслении прошлого и настоящего в стремлении к моделированию будущего и в предстоянии перед вечностью. Базовые принципы проекта: гуманизм, междисциплинарность, кросс культурные коммуникации, синтез науки и искусства.

Первая выставка проекта состоялась в Международном Фонде Искусств им. С. Д Эрьзи в Москве в октябре 2025.

Организаторы:

Творческое объединение AGORApro (Москва), существует с 2011 года, ведет культурологическую деятельность, занимается созданием кросс культурных проектов, организует выставки, фестивали, образовательные программы, концерты, производит художественную продукцию.

Куратор, научный консультант — Илья Вольнов. Кандидат техн. наук, доцент, директор Центра технологической поддержки образования Московского политехнического университета. Почетный работник сферы образования РФ, ученый, художник, философ-космист.

Куратор — Анна Толстикова. Профессиональный художник (МХПУ им. Калинина) дизайнер, ученица Злотникова. Художественный руководитель творческого объединения AGORApro. Автор текстильной линии «Anna Tolstikova». Работы хранятся в музеях и частных коллекциях, представлены в Госкаталоге музейного фонда РФ.

Руководитель проекта — Юлия Анищенко. Музыкант (ГМПИ им. Ипполитова-Иванова), вокалист (сопрано). Культуролог, специалист по музейному экспонированию (РЭМ). Руководитель и основатель творческого объединения AGORApro.

PR-менеджер — Мария Каминская. Магистр искусствоведения, арт-менеджер. PR-менеджер творческого объединения AGORApro. Лектор и резидент Лаборатории PRO искусство. Дизайнер, автор линии аксессуаров в стиле русского авангарда. Исследователь.