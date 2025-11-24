Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 2025 15:54
431
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
772
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 594
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 487
29 ноября в 18:00
Театр

Дублёры

МКЦ

Герои спектакля — актеры, играющие сцены средневековья, но театральный сюжет меркнет по сравнению с тем бедламом, что творится у них за кулисами: любовные интрижки, нелепые «сюрпризы» дебютантки в исполнении Оскара Кучеры… А чего стоит ситуация, связанная со срочной заменой актера на местного пожарного — обе эти роли, талантливо перевоплощаясь, играет Анатолий Журавлев. Обстановка накаляется до предела! Не удивительно, что этот хаос переносится на сцену, и спектакль начинает жить собственной жизнью, построенной на забавных ситуациях и неожиданных интригах.

В этот вечер зрители станут свидетелями рождения легкой, трогательной и невероятно смешной театральной шутки.

  • Режиссура — Владимир Балкашинов
  • Сценография — Сергей Плахтий
  • Продюсер — Инна Глухова

В ролях:

  • Анатолий Журавлев (фильм Жмурки, сериалы: Жуки, Мосгаз, Марш Турецкого, Бандитский Петербург, День рождения Буржуя и др.)
  • Оскар Кучера (сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Солдаты» и др.)
  • Павел Галич (сериалы «Солдаты», «Полицейский с Рублевки», «Однажды в Ростове» и др.)
  • Мария Сластненкова (киноработы: «Стиляги», «Склифософский», «Большая разница» пародии)
  • Инна Глухова

Возраст
12+