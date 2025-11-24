Герои спектакля — актеры, играющие сцены средневековья, но театральный сюжет меркнет по сравнению с тем бедламом, что творится у них за кулисами: любовные интрижки, нелепые «сюрпризы» дебютантки в исполнении Оскара Кучеры… А чего стоит ситуация, связанная со срочной заменой актера на местного пожарного — обе эти роли, талантливо перевоплощаясь, играет Анатолий Журавлев. Обстановка накаляется до предела! Не удивительно, что этот хаос переносится на сцену, и спектакль начинает жить собственной жизнью, построенной на забавных ситуациях и неожиданных интригах.
В этот вечер зрители станут свидетелями рождения легкой, трогательной и невероятно смешной театральной шутки.
- Режиссура — Владимир Балкашинов
- Сценография — Сергей Плахтий
- Продюсер — Инна Глухова
В ролях:
- Анатолий Журавлев (фильм Жмурки, сериалы: Жуки, Мосгаз, Марш Турецкого, Бандитский Петербург, День рождения Буржуя и др.)
- Оскар Кучера (сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Солдаты» и др.)
- Павел Галич (сериалы «Солдаты», «Полицейский с Рублевки», «Однажды в Ростове» и др.)
- Мария Сластненкова (киноработы: «Стиляги», «Склифософский», «Большая разница» пародии)
- Инна Глухова
- Возраст
- 12+