Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
22°
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.10 / 82.20 17/09 18:30
Нал. EUR 98.50 / 99.99 17/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
551
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 030
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 463
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 879
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Другие. Новая обитель
Кино

Другие. Новая обитель

Кэмерон вместе с матерью переезжает в старый фермерский дом в маленьком городке. Причиной переезда становится конфликт с отцом. В новом доме мальчик знакомится с Джеки — мальчиком, который словно прибыл из 1960-х. Вскоре Кэмерон узнаёт, что у дома есть мрачное прошлое, связанное со смертью прежних владельцев.

Режиссёр
Валери Буагияр
Актёры
Донован Колан, Кэтлин Манро, Стюарт Хьюз, Крис Холден-Рид, Ашер Грейсон, Дилан Тейлор, Эйдан Калехштейн, Патрис Гудман, Клэр Култер, Иэн Хо, Стивен МакКарти
Продолж.
97 мин.
Премьера
2025-10-02 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Атель-Матель
Кино
Доктор Динозавров
Кино
Зверопоезд
Кино
Выход 8
Кино
Всеведущий читатель
Кино
Дракула
Кино
Астрал. Поместье ужаса
Кино
Пролетая над гнездом кукушки
Кино
Сомния: Обитель кошмаров
Кино
Третья лишняя
Кино
Пункт назначения: Смертельная игра
Кино
Зомби по имени Шон