Другие. Новая обитель

Кэмерон вместе с матерью переезжает в старый фермерский дом в маленьком городке. Причиной переезда становится конфликт с отцом. В новом доме мальчик знакомится с Джеки — мальчиком, который словно прибыл из 1960-х. Вскоре Кэмерон узнаёт, что у дома есть мрачное прошлое, связанное со смертью прежних владельцев.
- Режиссёр
- Валери Буагияр
- Актёры
- Донован Колан, Кэтлин Манро, Стюарт Хьюз, Крис Холден-Рид, Ашер Грейсон, Дилан Тейлор, Эйдан Калехштейн, Патрис Гудман, Клэр Култер, Иэн Хо, Стивен МакКарти
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
-
2025-10-02 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов