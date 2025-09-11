Рязань
Чтв, 28
18°
Птн, 29
19°
Сбт, 30
26°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.18 / 80.00 28/08 13:20
Нал. EUR 93.80 / 94.50 28/08 13:20
Итоги года New
Публикации
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
2 часа назад
147
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 342
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 694
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 647
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Дракула

Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к своей жене, принцессе Елизавете. Несравненная по красоте и доброте, она — его воздух, его кровь, единственный смысл его существования. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем, он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав, что его возлюбленная однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины…

Режиссёр
Люк Бессон
Актёры
Кристоф Вальц, Калеб Ландри Джонс, Матильда Де Анджелис, Саломон Пассариелло, Зои Блю, Иван Франек, Йоонас Макконен, Джассем Мугари, Хаймон Мария Буттингер, Яакко Хатчингс, Никита Маккоев, Янне Маттила
Премьера
2025-09-11 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Фэнтези, Мелодрама, Фильм ужасов

