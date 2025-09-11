Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к своей жене, принцессе Елизавете. Несравненная по красоте и доброте, она — его воздух, его кровь, единственный смысл его существования. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем, он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав, что его возлюбленная однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины…
- Режиссёр
- Люк Бессон
- Актёры
- Кристоф Вальц, Калеб Ландри Джонс, Матильда Де Анджелис, Саломон Пассариелло, Зои Блю, Иван Франек, Йоонас Макконен, Джассем Мугари, Хаймон Мария Буттингер, Яакко Хатчингс, Никита Маккоев, Янне Маттила
- Премьера
-
2025-09-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Фэнтези, Мелодрама, Фильм ужасов