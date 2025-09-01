Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 364
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 489
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 331
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 027
Кино

Дорогая, я уменьшаюсь

Во время плавания на лодке Скотт Кэри сталкивается с радиоактивным туманом, после которого замечает странные изменения в своем теле — он начинает стремительно уменьшаться. Вскоре, оказавшись запертым в собственном подвале и достигнув роста всего лишь в 5 сантиметров, ему предстоит бороться за выживание в привычном, но уже враждебном для него мире.

Режиссёр
Ян Кунен
Актёры
Жан Дюжарден, Мари-Жозе Кроз, Стефани Ван Виве, Дафна Ришар, Салим Тальби, Серж Свисен
Продолж.
99 мин.
Премьера
20 ноября 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Приключение, Научная фантастика, Комедия

