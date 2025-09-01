Дорогая, я уменьшаюсь

Во время плавания на лодке Скотт Кэри сталкивается с радиоактивным туманом, после которого замечает странные изменения в своем теле — он начинает стремительно уменьшаться. Вскоре, оказавшись запертым в собственном подвале и достигнув роста всего лишь в 5 сантиметров, ему предстоит бороться за выживание в привычном, но уже враждебном для него мире.