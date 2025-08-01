Дорогая Елена Сергеевна

Выпускники престижного колледжа приходят к преподавателю с цветами и тайным планом: завладеть ключом от сейфа и подменить свои экзаменационные работы. Кому-то из них это жизненно необходимо, для кого-то — это игра в самоутверждение. Никаких этических рамок и преград. Только уверенность в том, что все в мире дозволено и все можно купить… На первый взгляд, простая и безобидная затея перерастает в жестокое столкновение поколений, убеждений и миров. Кто — кого?

Екатерина Климова в роли Елены Сергеевны возвращается на сцену с новым драматическим вызовом: «Прочитав эту пьесу, меня как будто током каким-то пробило. Мне показалось, что этот материал очень актуален и сейчас будет звучать остро и по-новому. Но в то же время в нем есть „Вечные“ проблемы, которые никуда не делись, как бы общество ни уходило в сторону прогресса… Нас всегда будут волновать вопросы того, что есть „добро“, „зло“, „честь“, „долг“, „любовь“, „предательство“…И все эти темы поднимаются в нашем спектакле. К тому же сама пьеса написана так здорово — это такой философский текст… И замечательная, конечно, роль. Для меня она прозвучала как некий вызов: я поняла, что действительно „хочу это“, „хочу сыграть Елену Сергеевну“, и мне нравится этот материал».

Партнеры Екатерины Климовой — молодые актеры, среди которых выпускники ГИТИСа, Щепкинского училища и Школы-студии МХАТ, уже заявившие о себе в кино и театре.