Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 712
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 688
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 197
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 994
Дорогая Елена Сергеевна
3 октября в 19:00
Театр

Дорогая Елена Сергеевна

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Выпускники престижного колледжа приходят к преподавателю с цветами и тайным планом: завладеть ключом от сейфа и подменить свои экзаменационные работы. Кому-то из них это жизненно необходимо, для кого-то — это игра в самоутверждение. Никаких этических рамок и преград. Только уверенность в том, что все в мире дозволено и все можно купить… На первый взгляд, простая и безобидная затея перерастает в жестокое столкновение поколений, убеждений и миров. Кто — кого?

Екатерина Климова в роли Елены Сергеевны возвращается на сцену с новым драматическим вызовом: «Прочитав эту пьесу, меня как будто током каким-то пробило. Мне показалось, что этот материал очень актуален и сейчас будет звучать остро и по-новому. Но в то же время в нем есть „Вечные“ проблемы, которые никуда не делись, как бы общество ни уходило в сторону прогресса… Нас всегда будут волновать вопросы того, что есть „добро“, „зло“, „честь“, „долг“, „любовь“, „предательство“…И все эти темы поднимаются в нашем спектакле. К тому же сама пьеса написана так здорово — это такой философский текст… И замечательная, конечно, роль. Для меня она прозвучала как некий вызов: я поняла, что действительно „хочу это“, „хочу сыграть Елену Сергеевну“, и мне нравится этот материал».

Партнеры Екатерины Климовой — молодые актеры, среди которых выпускники ГИТИСа, Щепкинского училища и Школы-студии МХАТ, уже заявившие о себе в кино и театре.

Режиссёр
Павел Пархоменко
Актёры
Екатерина Климова, Дарья Балабанова, Арсений Вейс, Даниил Киселев, Денис Хохрин, Татьяна Романова, Станислав Кардашев, Артем Ляшенко, Сергей Занемонец, В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами
Возраст
18+
Жанры
Комедия