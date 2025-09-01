Дом вдвоём. Анатолий Ларюнин и Галина Сметанина

16 октября в 16:00 Рязанский государственный областной художественный музей имени академика И.П. Пожалостина представляет выставку произведений живописи и керамики двух рязанских художников.

Выставка приурочена к 25-летнему юбилею семейного творческого дуэта Анатолия Ларюнина и Галины Сметаниной. Художники — живописец и керамист — две яркие личности, четверть века идущие по жизни рука об руку, поддерживающие друг друга в творчестве.

Анатолий Григорьевич Ларюнин родился в 1940 г. в городе Сасове Рязанской области. В 1967 г. окончил оформительское отделение Рязанского художественного училища, где его педагогами были Б.П. Кузнецов и А.Н. Молчанов. Двадцать лет после окончания училища художник прожил в Кургане, работая в драматическом театре, а с 1969 г. — в Курганских художественно-производственных мастерских. В 1981 г. Анатолий Ларюнин принят в Союз художников СССР, с 1987 г. живёт и работает в Рязани. В 1994 — 2004 гг. художник исполнял обязанности заместителя председателя Рязанской областной организации ВТОО «Союз художников России». Произведения Анатолия Ларюнина находятся в коллекциях Рязанского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина, Курганском областном художественном музее, Кировском и Липецком художественных музеях, а также в частных российских и зарубежных коллекциях.

Основной круг живописных поисков Анатолия Григорьевича связан с лирическим пейзажем. Протяжённые пространства среднерусского ландшафта, мягкие линии холмов, тихая красота родной земли воплощаются в его произведениях крепким ощущением родного дома, живой среды, питающей сердце человека.

Галина Александровна Сметанина родилась в 1961 г. в городе Сарапуле Удмуртской АССР. В 1980 г. окончила Рязанское художественное училище, в 1988 г. — Московское высшее художественно-промышленное училище (в настоящее время Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова). С 1986 г. является постоянным участником областных, региональных и всероссийских выставок, с 1996 г. — членом Союза художников России. Много лет Галина Александровна посвятила педагогической деятельности: в 1988—2008 гг. преподавала в Рязанском художественном колледже декоративно-прикладного искусства, а в 2008—2016 гг. являлась доцентом кафедры информационных технологий в графике и дизайне Рязанского радиотехнического университета. Произведения художницы хранятся в коллекциях Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, Иркутского областного краеведческого музея, Иркутского областного художественного музея, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина, Скопинского центра народных художественных промыслов и ремёсел, в Муниципальной художественной галерее г. Лариса (Греция) и частных собраниях.

Керамика Галины Сметаниной — образы, рождённые землёй для Неба. Из глины, много веков лежащей в толще земли, руками художника воплощаются объекты, неразрывно связанные с историей человечества. Народные песни и вышивка, предметы старины, рязанские клады и архаические символы в творчестве Галины Александровны становятся той почвой, на которой основываются многовековые духовные ценности и строится наш общий — сегодняшний — дом.

В экспозиции выставки представлено более шестидесяти произведений, многие из которых созданы в деревне Федякине, где у художников дом и мастерская. Различные по технике и видам искусства, они сохраняют внутреннее единство, оставаясь созвучными друг другу в своей духовной основе.