Дом ада: Спуск к дьяволу

Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут ее в «Отель Абаддон» — проклятое место, известное как «Дом Ада». К девушке обращается журналистка, которая находит связь между этим отелем, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих десятилетиями. Ванесса выясняет, что трагедия, случившаяся в прошлом, пробудила древнее зло и теперь «Дом Ада» требует новых жертв. Ей предстоит понять, как остановить демона, пока все ее кошмары не стали реальностью.
- Режиссёр
- Стивен Коньетти
- Актёры
- Элизабет Вермилья, Сеарра Савка, Майк Саттон, Джо Банделли, Кайла Береджикян, Виктория Андруник, Гидеон Бергер, Бриджет Роуз Перротта, Дестини Лейлани Браун, Николас Штессер, Майкл Каприоли
- Премьера
-
2025-10-02 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов