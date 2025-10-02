Рязань
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
Вчера 18:27
551
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 030
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 463
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 879
Кино

Дом ада: Спуск к дьяволу

Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут ее в «Отель Абаддон» — проклятое место, известное как «Дом Ада». К девушке обращается журналистка, которая находит связь между этим отелем, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих десятилетиями. Ванесса выясняет, что трагедия, случившаяся в прошлом, пробудила древнее зло и теперь «Дом Ада» требует новых жертв. Ей предстоит понять, как остановить демона, пока все ее кошмары не стали реальностью.

Режиссёр
Стивен Коньетти
Актёры
Элизабет Вермилья, Сеарра Савка, Майк Саттон, Джо Банделли, Кайла Береджикян, Виктория Андруник, Гидеон Бергер, Бриджет Роуз Перротта, Дестини Лейлани Браун, Николас Штессер, Майкл Каприоли
Премьера
2025-10-02 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

