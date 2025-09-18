Рязань
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
519
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
992
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 004
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 957
Кино

Долгая прогулка

Будущее. Тоталитарное государство ежегодно проводит показательное состязание под названием «Долгая прогулка». Чтобы выиграть крупный приз, полсотни подростков выходят на трассу и должны идти, не останавливаясь ни на минуту. Сбавил скорость — предупреждение. Три предупреждения — и тебя убивают. Игра продолжается, пока не останется только один. Как далеко они готовы зайти, чтобы выжить?

Режиссёр
Фрэнсис Лоренс
Актёры
Джуди Грир, Марк Хэмилл, Бен Ван, Чарли Пламмер, Гарретт Уэринг, Дэвид Джонссон, Купер Хоффман, Роман Гриффин Дэвис, Джошуа Оджик, Джордан Гонсалес, Кинан Леман
Премьера
2025-09-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

