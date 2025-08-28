Доктор Динозавров

Жизнь школьника Фила Динозаврова летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» — всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал… в мезозой! Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо!
- Режиссёр
- Максим Волков
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
-
2025-08-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия