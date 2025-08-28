Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
18°
Птн, 29
19°
Сбт, 30
26°
ЦБ USD 80.44 -0.09 28/08
ЦБ EUR 93.34 -0.03 28/08
Нал. USD 80.18 / 80.00 28/08 13:20
Нал. EUR 93.80 / 94.50 28/08 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
2 часа назад
147
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 342
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 694
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 647
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Доктор Динозавров

«Пять Звезд»

10:15
11:15
12:05
13:05
13:10
13:55
14:55
15:05
15:45
17:35
19:25
21:15

«Люксор» (Есенина)

09:40
11:40
14:00
16:00
18:00
20:00
21:30

«Формула Кино»

10:20
11:25
12:25
13:30
14:30
15:40
16:35
17:45
18:40

«Киномакс»

10:10
12:10
14:10
15:00
16:10
17:00
18:10
18:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:30
12:30
14:30
16:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
11:40
12:30
13:40
14:30
16:30
18:30

«Пять Звезд»

10:15
11:15
12:05
13:05
13:10
13:55
14:55
15:05
15:45
17:35
19:25
21:15

«Формула Кино»

10:20
11:25
12:25
13:35
14:30
15:40
16:35
17:45
18:40

«Киномакс»

10:10
12:10
14:10
15:00
16:10
17:00
18:10
18:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:30
12:30
14:30
16:30

«Люксор» (Есенина)

09:40
11:40
14:00
16:00
18:00
20:00
21:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
11:40
12:30
13:40
14:30
16:30
18:30

«Пять Звезд»

10:15
11:15
12:05
13:05
13:10
13:55
14:55
15:05
15:45
17:35
19:25
21:15

«Формула Кино»

10:20
11:05
12:25
13:10
14:30
15:15
16:35
17:20
18:40

«Киномакс»

10:10
12:10
14:10
15:00
16:10
17:00
18:10
18:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:30
12:30
14:30
16:30

«Люксор» (Есенина)

09:40
11:40
14:00
16:00
18:00
20:00
21:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
11:40
12:30
13:40
14:30
16:30
18:30

«Пять Звезд»

10:15
11:15
12:05
13:05
13:10
13:55
14:55
15:05
15:45
17:35
19:25
21:15

«Формула Кино»

10:20
11:05
12:25
13:10
14:30
15:15
16:35
17:20
18:40

«Киномакс»

10:10
12:10
14:10
16:10
17:00
18:10
18:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:30
12:30
14:30
16:30

«Люксор» (Есенина)

09:40
11:40
14:00
16:00
18:00
20:00
21:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
11:40
12:30
13:40
14:30
16:30
18:30

«Пять Звезд»

10:15
11:15
12:05
13:05
13:10
13:55
14:55
15:05
15:45
17:35
19:25
21:15

«Формула Кино»

10:20
11:05
12:25
13:10
14:30
15:15
16:35
17:20
18:40

«Киномакс»

10:10
12:10
14:10
15:00
16:10
17:00
18:10
18:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:30
12:30
14:30
16:30

«Люксор» (Есенина)

09:40
11:40
14:00
16:00
18:00
20:00
21:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:40
13:00
14:00
15:00
17:00
19:00
21:20

«Пять Звезд»

10:15
11:15
12:05
13:05
13:10
13:55
14:55
15:05
15:45
17:35
19:25
21:15

«Формула Кино»

10:20
11:05
12:25
13:10
14:30
15:15
16:35
17:20
18:40

«Киномакс»

10:10
12:10
14:10
15:00
16:10
17:00
18:10
18:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:10
12:30
14:30
16:30

«Люксор» (Есенина)

09:40
11:40
14:00
16:00
18:00
20:00
21:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
11:40
12:30
13:40
14:30
16:30
18:30

«Пять Звезд»

10:15
11:15
12:05
13:05
13:10
13:55
14:55
15:05
15:45
17:35
19:25
21:15

«Формула Кино»

10:20
11:25
12:25
13:30
14:30
15:40
16:35
17:45
18:40

«Киномакс»

10:10
12:10
14:10
15:00
16:10
17:00
18:10
18:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:10
12:30
14:30
16:30

«Люксор» (Есенина)

09:40
11:40
14:00
16:00
18:00
20:00
21:30

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:30
11:40
12:30
13:40
14:30
16:30
18:30

Жизнь школьника Фила Динозаврова летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» — всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал… в мезозой! Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо!

Режиссёр
Максим Волков
Продолж.
80 мин.
Премьера
2025-08-28 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

Еще в кино

Кино
Заклятие. Последний ритуал
Кино
Выход 8
Кино
Всеведущий читатель
Кино
Астрал. Поместье ужаса
Кино
Семь дней Петра Семеныча
Кино
Вниз
Кино
Дети-шпионы
Кино
Геля
Кино
Побег из зоопарка
Кино
Ритмы мечты
Кино
Диспетчер
Кино
Миссия: Взломать экзамен