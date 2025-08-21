Если ты крупно попал, Том — единственный, кто может помочь. Его работа — вытаскивать из неприятностей людей, которые перешли дорогу огромным корпорациям и правительственным структурам. Таким, как Сара: она хочет придать гласности секретные документы, и на нее объявлена охота. Лишь соблюдая все правила его игры, у нее есть шанс остаться живой!
- Режиссёр
- Дэвид Макензи
- Актёры
- Лили Джеймс, Уилла Фицджералд, Риз Ахмед, Сэм Уортингтон, Мэттью Маэр, Хелен Эйгенберг, Эйса Дэвис, Аарон Роман Уэйнер, Пурва Беди, Саша Сен, Холден Гудман
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
-
2025-08-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер