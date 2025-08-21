Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
18°
Птн, 22
17°
Сбт, 23
16°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.35 / 80.10 21/08 17:25
Нал. EUR 94.15 / 94.75 21/08 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 177
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 960
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 852
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 038
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Диспетчер

«Пять Звезд»

14:25
14:30
17:10
21:10
21:20

«Киномакс»

20:20
23:35

«Формула Кино»

17:20
18:45
20:05
21:50

«Пять Звезд»

14:25
14:30
17:10
21:10
21:20

«Киномакс»

20:20
23:20

«Формула Кино»

17:20
18:45
20:05
21:50

«Пять Звезд»

14:25
14:30
17:10
21:10
21:20

«Киномакс»

20:20
23:35

«Формула Кино»

17:35
19:05
20:15
22:10

«Пять Звезд»

14:25
14:30
17:10
21:10
21:20

«Киномакс»

20:20
23:35

«Формула Кино»

17:20
18:45
20:05
21:50

«Пять Звезд»

14:25
14:30
17:10
21:10
21:20

«Киномакс»

20:20
23:35

«Формула Кино»

18:45
20:05

«Пять Звезд»

14:25
14:30
17:10
21:10
21:20

«Киномакс»

20:20
23:50

«Формула Кино»

18:45
23:50

Если ты крупно попал, Том — единственный, кто может помочь. Его работа — вытаскивать из неприятностей людей, которые перешли дорогу огромным корпорациям и правительственным структурам. Таким, как Сара: она хочет придать гласности секретные документы, и на нее объявлена охота. Лишь соблюдая все правила его игры, у нее есть шанс остаться живой!

Режиссёр
Дэвид Макензи
Актёры
Лили Джеймс, Уилла Фицджералд, Риз Ахмед, Сэм Уортингтон, Мэттью Маэр, Хелен Эйгенберг, Эйса Дэвис, Аарон Роман Уэйнер, Пурва Беди, Саша Сен, Холден Гудман
Продолж.
112 мин.
Премьера
2025-08-21 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер

Еще в кино

Кино
TheatreHD: Собачье сердце
Кино
Девушка Миллера
Кино
Мой папа — медведь
Кино
Иван Семенов. Первый поцелуй
Кино
Атель-Матель
Кино
Заклятие. Последний ритуал
Кино
Укради мою мечту
Кино
Бухта Бэррона
Кино
Семь дней Петра Семеныча
Кино
Дети-шпионы
Кино
Геля
Кино
Побег из зоопарка