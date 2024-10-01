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Дискотека Союз
14 ноября в 19:00
Концерты

Дискотека Союз

Цирк

Только этой осенью Большой ретро-концерт «Дискотека СОЮЗ» это настоящий фейерверк хитов и любимых песен которые знает вся Страна в исполнении тех звезд, чьи имена давно стали легендарными. Вы услышите ваши любимые песни артистов, звёзд 80-90-х. Это позволит вам вернуться или оказаться в прошлом.

Хотите отправится в волнующее путешествие «мир поп-музыки 80-90-х»? Сумасшедшее шоу, супер звук, больше 20 артистов в большом грандиозном концерте продолжительностью около 3-х часов

Выступят лучшие составы и полные группы, звезд 80-90-х: Группа «На-На» Татьяна Овсиенко Группа «Лицей» Группа «Белый Орел» (Денис Косякин, Александр Ленский и группа) Группа «Божья Коровка» (Владимир и Наталья Воленко и группа) Александр Добрынин («Розовые розы Светке Соколовой») Группа «Мечтать» (Олег Пругло и группа)

Мы услышим песни — которые поет и знает вся страна: «Фаина фай На На», «Школьная пора», «Осень Осень», «Колечко», «Ты станешь взрослой», «Как Упоительны в России вечера», «Бродячие артисты», «Вспомни капитан», «Потому что нельзя быть красивой такой», «Розовые розы Светке Соколовой», «Небо», «Ну что, красивая, поехали кататься», «Гранитный камушек», «Летчик» и много-много других хитов! 7 концертов по цене одного! Это без сомнения — один из самых ярких и динамичных концерт осени!

Возраст
18+
Жанры
Поп