«Дискотека Авария» — российская группа, ставшая символом музыкальной индустрии 90х! Всенародную любовь ивановским хулиганам принесли такие нашумевшие композиции, как «Если хочешь остаться», «Небо», «Заколебал ты» и «Новогодняя», ставшая неофициальным гимном главного праздника страны. Команда под предводительством бессменных фронтменов — Алексея Рыжова и Алексея Серова — объездила с концертами полмира и завоевала статус легендарной музыкальной группы. Возрастное ограничение — 16+.