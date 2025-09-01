Д. А. Смирнова является художником, давшим вторую жизнь традициям рязанского кружевоплетения. Её творчество в полной мере раскрыло художественные возможности уникального цветного численного михайловского кружева, сцепной и многопарной техник плетения, бытовавших на Рязанской земле.

Диана Алексеевна родилась 2 октября 1925 года в деревне Анисимово Чагодощенского района Вологодской области. После окончания в 1950 году Художественно-промышленного училища им. М.И. Калинина (Москва) работала техническим руководителем кружевной артели «1 Мая» в селе Большая Журавинка Ряжского района Рязанской области. В 1951 г. Смирнова переехала в Рязань, где работала художником «Облвышкружсоюза», а в 1956 — начальником отдела легкой промышленности Управления местной промышленности. Уже первые произведения Дианы Алексеевны стали заметным событием на выставках. За скатерть с цветным численным кружевом на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 г. она была награждена серебряной медалью.

В 1965 г. Смирнова принята в Союз художников СССР, а в 1976 удостоена звания «Заслуженный художник РСФСР». В 1979—1980 гг. работала старшим художником в Михайловском строчевышевальном объединении «Труженица», создав большое количество изделий с цветным численным кружевом. В 1991 г. удостоена Государственной премии России в области литературы и искусства, а в 1999 г. — звания «Народный художник РФ». В 2006 г. за коллекцию «Золотые россыпи» получила премию представителя президента РФ по Центральному Федеральному округу. В 2018 г. награждена золотой медалью «За выдающийся вклад в изобразительное искусство России» Союза художников России. Произведения Д.А. Смирновой находятся во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Государственном Русском музее, Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина, Рязанском историко-архитектурном музее заповеднике, Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, Тамбовской картинной галерее и др.

Эта выставка — дань памяти замечательному художнику. Помимо творческих достижений экспозиция знакомит с малоизвестными гранями таланта Д.А. Смирновой — её исследовательской и педагогической работой. Изучая традиции кружевоплетения Михайловского, Скопинского, Ряжского районов Рязанской области, Диана Алексеевна обращалась к экспонатам музейных коллекций Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга. Она также собрала большое количество образцов кружева, бытовавшего в разных центрах Рязанской губернии. Тщательно осваивая технические и композиционные приемы традиционного кружева, Смирнова стремилась найти способ применения численной техники плетения в разнообразных по форме предметах. Ей удалось «закольцевать» изначально мерное кружево, разработать способ бесшовной состыковки углов оплётов скатертей и салфеток и тем самым расширить ассортимент выпускаемых на михайловской фабрике изделий.

В экспозиции представлены произведения разных периодов творчества художницы, позволяющие увидеть эксперименты в цвете и орнаменте в численном кружеве, работу в других традиционных для рязанской земли техниках — сцепной и многопарной. Это скатерть «Расцвели луга в Мещёре», столешник «Сады цветут в Ижеславле», полотенца «Петухи» и «Хлеб соль», панно «Птица счастья» и другие. В состав выставки вошли предметы из коллекции «Золотые россыпи» (2005-2010), выполненной по мотивам городского и монастырского кружева. В витринах можно увидеть альбом с образцами, который Диана Алексеевна использовала на занятиях с молодыми кружевницами в студии кружевоплетения Дома народного творчества, изделия членов семьи, в соавторстве с которыми Смирнова работала последние годы жизни. Уже будучи на пенсии, художница не оставила просветительскую и учебную деятельность. В сотрудничестве с искусствоведом Н.Т. Климовой написала 4-ю главу книги «Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево».

Масштаб личности Д.А. Смирновой, результаты её деятельности ещё требуют серьёзного осмысления. Выставка к 100-летию мастера — первый шаг на этом пути.