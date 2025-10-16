Детки: инструкция не прилагается

Лео считал себя счастливым: вечеринки, свобода и новые подружки каждую ночь… пока однажды бывшая не оставила ему на пороге их маленькую дочку. Решив, что такая ответственность не для него, он отправился искать мать малышки. Но все пошло совсем иначе.