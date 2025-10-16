Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
10°
Сбт, 18
10°
ЦБ USD 78.84 -1.12 16/10
ЦБ EUR 91.73 -0.95 16/10
Нал. USD 80.01 / 80.00 15/10 18:15
Нал. EUR 93.51 / 94.20 15/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 938
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 759
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 508
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 336
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Детки: инструкция не прилагается

Лео считал себя счастливым: вечеринки, свобода и новые подружки каждую ночь… пока однажды бывшая не оставила ему на пороге их маленькую дочку. Решив, что такая ответственность не для него, он отправился искать мать малышки. Но все пошло совсем иначе.

Режиссёр
Марина Сересески
Актёры
Пако Леон, Майя Сайтеги, Сильвия Алонсо, Малкольм Тревиньо-Ситте, Яйлене Сьерра, Эмбер Шана Уилльямс, Горка Агинагальде, Филипп Бус, Юнес Бачир, Майя Саис, Эмма Саис, Иньиго Аранбуру
Продолж.
99 мин.
Премьера
2025-10-16 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

Еще в кино

Кино
Изумительная Мокси
Кино
Алиса в Стране чудес
Кино
Нахимовцы. Янтарный берег
Кино
Первый на Олимпе
Кино
(Не)искусственный интеллект
Кино
Песочный человек
Кино
TheatreHD: Эгон Шиле. Автопортрет
Кино
Тафити. Приключения на краю света
Кино
Лермонтов
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 187. Команда чудес
Кино
Мужские правила моего деда
Кино
TheatreHD: Теодор Курентзис. Бунтарь от классики