Детки: инструкция не прилагается

Лео считал себя счастливым: вечеринки, свобода и новые подружки каждую ночь… пока однажды бывшая не оставила ему на пороге их маленькую дочку. Решив, что такая ответственность не для него, он отправился искать мать малышки. Но все пошло совсем иначе.
- Режиссёр
- Марина Сересески
- Актёры
- Пако Леон, Майя Сайтеги, Сильвия Алонсо, Малкольм Тревиньо-Ситте, Яйлене Сьерра, Эмбер Шана Уилльямс, Горка Агинагальде, Филипп Бус, Юнес Бачир, Майя Саис, Эмма Саис, Иньиго Аранбуру
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
-
2025-10-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия