Детка на драйве

После выхода из тюрьмы Нейт пытается как можно быстрее порвать с преступным миром, но прошлое не отпускает его. Начинается охота на него и его семью — 11-летнюю дочь Полли, которую Нейт едва знает. Враги беспощадны и не собираются сдаваться, но Нейт не отступит ни перед чем, чтобы защитить самого дорогого ему человека на земле.
- Режиссёр
- Ник Роуленд
- Актёры
- Тэрон Эджертон, Джон Кэрролл Линч, Одесса Адлон, Ана София Хегер, Роб Янг, Дэвид Лайонс, Кит Джардин, Джейми Бернадетт, Трэвис Хаммер, Сантьяго Сегура, Мэтт Рошак, Дебрианна Мансини
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
-
30 октября 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер