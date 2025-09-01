Рязань
ЦБ USD 79.47 -0.35 30/10
ЦБ EUR 92.25 -0.69 30/10
Нал. USD 81.30 / 81.20 30/10 17:15
Нал. EUR 94.80 / 95.89 30/10 17:15
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
408
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 596
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 060
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 343
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Кино

Детка на драйве

После выхода из тюрьмы Нейт пытается как можно быстрее порвать с преступным миром, но прошлое не отпускает его. Начинается охота на него и его семью — 11-летнюю дочь Полли, которую Нейт едва знает. Враги беспощадны и не собираются сдаваться, но Нейт не отступит ни перед чем, чтобы защитить самого дорогого ему человека на земле.

Режиссёр
Ник Роуленд
Актёры
Тэрон Эджертон, Джон Кэрролл Линч, Одесса Адлон, Ана София Хегер, Роб Янг, Дэвид Лайонс, Кит Джардин, Джейми Бернадетт, Трэвис Хаммер, Сантьяго Сегура, Мэтт Рошак, Дебрианна Мансини
Продолж.
120 мин.
Премьера
30 октября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

Август
Финник-2
Горыныч
Арт-лекторий: Мунк в аду
Алиса в Стране чудес
Нахимовцы. Янтарный берег
Первый на Олимпе
Хэллоуин. Ночной кошмар
Песочный человек
Извне. Петля времени
Лермонтов
Астрал: 13 инкарнаций зла