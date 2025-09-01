Детка на драйве

После выхода из тюрьмы Нейт пытается как можно быстрее порвать с преступным миром, но прошлое не отпускает его. Начинается охота на него и его семью — 11-летнюю дочь Полли, которую Нейт едва знает. Враги беспощадны и не собираются сдаваться, но Нейт не отступит ни перед чем, чтобы защитить самого дорогого ему человека на земле.