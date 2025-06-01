День семьи, любви и верности на Рязанской ВДНХ

8 июля Рязанская ВДНХ вновь станет центром празднования одного из самых душевных дней в году — Дня семьи, любви и верности.

Это добрый и светлый праздник, который объединяет поколения и напоминает о важности простых, но по-настоящему значимых вещей — заботе, поддержке и близости родных людей.

Гостей ждет парад семей, чествование супружеских пар, регистрация брака, концерт хора Сретенского монастыря, мастер-классы, тематические активности для детей и взрослых.

Праздник станет поводом ещё раз вспомнить, как важно быть рядом с близкими, беречь друг друга и делиться теплом.

Приходите всей семьёй — почувствовать, как это важно: быть рядом.