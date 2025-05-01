День России-2025

12 июня мы отмечаем главный государственный праздник страны — День России!
Представляем афишу городских мероприятий, которые пройдут на центральных площадках областного центра:
11 июня
10:00 — «Моя любимая Рязань», Открытие тематической выставки работ учащихся муниципальных школ искусств, Улица Почтовая
10:00 — Забег, посвященный Дню России, Мемориальный парк
17:00 — «Любовь моя, Россия» — праздничный концерт, Поселок Строитель, площадь перед КДЦ «Вдохновение»
12 июня
10:00 — «Россия начинается с нас» — праздничный концерт, Лесопарк
12:00 — «Горжусь тобой, моя Россия» — праздничная программа, ЦПКиО, площадка перед Зеленым театром (организатор: Управление ФСИН России по Рязанской области)
14:00 — «Россия молодая!» — городской фестиваль патриотической песни, ЦПКиО, Зеленый театр
12:00, 13:30 — «И в песне и в сердце — Россия!» — праздничный концерт, Площадь перед МКЦ
Также концерт детского музыкального театра «Созвездие Добра» — «Единый российский народ»
13:00 — «Сказание о земле Рязанской», Концерт Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова, Рязанский Кремль
15:00 — «Родиной горжусь» — патриотический фестиваль, Лесопарк
18:00 — «Россия — страна героев!» — праздничная концертная программа, Парк им. Ю. Гагарина, летняя эстрада
19:00 — Праздничный концерт, посвященный Дню России, Рязанский Кремль
13 июня16:00 — «Страна Моя — Россия» — фестиваль, ЦПКиО, Зеленый театр
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