День России-2025

12 июня мы отмечаем главный государственный праздник страны — День России!

Представляем афишу городских мероприятий, которые пройдут на центральных площадках областного центра:

11 июня

10:00 — «Моя любимая Рязань», Открытие тематической выставки работ учащихся муниципальных школ искусств, Улица Почтовая

10:00 — Забег, посвященный Дню России, Мемориальный парк

17:00 — «Любовь моя, Россия» — праздничный концерт, Поселок Строитель, площадь перед КДЦ «Вдохновение»

12 июня

10:00 — «Россия начинается с нас» — праздничный концерт, Лесопарк

12:00 — «Горжусь тобой, моя Россия» — праздничная программа, ЦПКиО, площадка перед Зеленым театром (организатор: Управление ФСИН России по Рязанской области)

14:00 — «Россия молодая!» — городской фестиваль патриотической песни, ЦПКиО, Зеленый театр

12:00, 13:30 — «И в песне и в сердце — Россия!» — праздничный концерт, Площадь перед МКЦ

Также концерт детского музыкального театра «Созвездие Добра» — «Единый российский народ»

13:00 — «Сказание о земле Рязанской», Концерт Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова, Рязанский Кремль

15:00 — «Родиной горжусь» — патриотический фестиваль, Лесопарк

18:00 — «Россия — страна героев!» — праздничная концертная программа, Парк им. Ю. Гагарина, летняя эстрада

19:00 — Праздничный концерт, посвященный Дню России, Рязанский Кремль

13 июня16:00 — «Страна Моя — Россия» — фестиваль, ЦПКиО, Зеленый театр