Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 241
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 975
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 871
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 049
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
День города: 930-летие Рязани
29 августа в 08:00
День города: 930-летие Рязани

Лыбедский бульвар

930-летие Рязани: грандиозный праздник города!

Дорогие друзья! Наш любимый город готовится к масштабному празднованию 930-летия! С 29 августа по 5 сентября Рязань превратится в настоящую праздничную площадку.

29 августа

  • 08:00 — утро начнется с традиционного молебна во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля
  • 10:00 — начало фестивальной программы в библиотеке им. Горького
  • 13:30 — фестиваль «Рязанское гостеприимство» в городских садах
  • 17:00 — старт четырех фестивалей: музыкального, поэтического, патриотического и креативных индустрий
  • 18:00 — фестиваль КВН «Поющий Косопуз» с участием команды «Уездный город»
  • 21:00 концерт от Дискотеки Авария!

30 августа — главный день праздника!

  • Лыбедский бульвар станет центром событий с фестивалем «Знай наших»
  • 12:00 — разрезание 100-метрового пирога
  • Гастрономический фестиваль у Астраханского моста
  • Исторический фестиваль в музее-усадьбе Павлова
  • Патриотический фестиваль на площади Маргелова
  • Дискотека от ретро до 21 века
  • Фестиваль духовых оркестров в Нижнем городском саду
  • Богатырские состязания в Лесопарке
  • В Верхнем городском саду впервые состоится танцевальная история от балов и переплясов до советских танцплощадок

31 августа

  • Рыбатлон — уникальные соревнования по рыбалке и бегу
  • Фестиваль рязанского кино «Образ»
  • Музыка уходящего лета в Нижнем городском саду

5 сентября

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка»

Не пропустите ни одного события! Программа настолько насыщенная, что каждый найдет занятие по душе. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и вместе создадим незабываемую атмосферу праздника!

