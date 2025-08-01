День города: 930-летие Рязани

930-летие Рязани: грандиозный праздник города!
Дорогие друзья! Наш любимый город готовится к масштабному празднованию 930-летия! С 29 августа по 5 сентября Рязань превратится в настоящую праздничную площадку.
29 августа
- 08:00 — утро начнется с традиционного молебна во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля
- 10:00 — начало фестивальной программы в библиотеке им. Горького
- 13:30 — фестиваль «Рязанское гостеприимство» в городских садах
- 17:00 — старт четырех фестивалей: музыкального, поэтического, патриотического и креативных индустрий
- 18:00 — фестиваль КВН «Поющий Косопуз» с участием команды «Уездный город»
- 21:00 концерт от Дискотеки Авария!
30 августа — главный день праздника!
- Лыбедский бульвар станет центром событий с фестивалем «Знай наших»
- 12:00 — разрезание 100-метрового пирога
- Гастрономический фестиваль у Астраханского моста
- Исторический фестиваль в музее-усадьбе Павлова
- Патриотический фестиваль на площади Маргелова
- Дискотека от ретро до 21 века
- Фестиваль духовых оркестров в Нижнем городском саду
- Богатырские состязания в Лесопарке
- В Верхнем городском саду впервые состоится танцевальная история от балов и переплясов до советских танцплощадок
31 августа
- Рыбатлон — уникальные соревнования по рыбалке и бегу
- Фестиваль рязанского кино «Образ»
- Музыка уходящего лета в Нижнем городском саду
5 сентября
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка»
Не пропустите ни одного события! Программа настолько насыщенная, что каждый найдет занятие по душе. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и вместе создадим незабываемую атмосферу праздника!
