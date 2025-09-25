Рязань
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
555
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
671
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 353
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 211
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Кино

Цвета времени

Разбирая вещи в старом доме, родственники находят загадочную картину, которая переносит их в прошлое — в 1895 год, в Париж. Там они знакомятся с Адель, которая пытается раскрыть тайны своей семьи. Судьбоносные встречи, жизненные испытания и романтика — все, с чем встретилась Адель в городе любви, меняет жизни ее близких в настоящем и будущем.

Режиссёр
Седрик Клапиш
Актёры
Сюзанна Линдон, Абрахам Ваплер, Венсан Макень, Жюлия Пьятон, Зинедин Суалем, Поль Киршер, Василий Шнейдер, Сара Жиродо, Сесиль де Франс, Оливье Гурме, Помм, Фред Тесто, Франсуа Шатто, Райка Хазанавичюс, Катрин Сале
Продолж.
126 мин.
Премьера
2025-09-25 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма-комедия, Криминал, Мистика

