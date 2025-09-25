Цвета времени

Разбирая вещи в старом доме, родственники находят загадочную картину, которая переносит их в прошлое — в 1895 год, в Париж. Там они знакомятся с Адель, которая пытается раскрыть тайны своей семьи. Судьбоносные встречи, жизненные испытания и романтика — все, с чем встретилась Адель в городе любви, меняет жизни ее близких в настоящем и будущем.
- Режиссёр
- Седрик Клапиш
- Актёры
- Сюзанна Линдон, Абрахам Ваплер, Венсан Макень, Жюлия Пьятон, Зинедин Суалем, Поль Киршер, Василий Шнейдер, Сара Жиродо, Сесиль де Франс, Оливье Гурме, Помм, Фред Тесто, Франсуа Шатто, Райка Хазанавичюс, Катрин Сале
- Продолж.
- 126 мин.
- Премьера
-
2025-09-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма-комедия, Криминал, Мистика