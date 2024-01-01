Concord orchestra. Симфонические хиты. Властелин тьмы

Первый в мире танцующий Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представляет легендарное шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ», программа «Властелин тьмы».
Вы услышите самые лучшие композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein. Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA исполнят аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов!
Программа шоу
- Kiss «I was made for loving you»
- Deep Purple «Smoke on the water»
- Status Quo «In the army now»
- Roxette «She's got the look»
- Pink Floyd «Another brick in the wall»
- The Cranberries «Zombie»
- Nirvana «Smells like teen spirit»
- Metallica «Enter sandman»
- Nightwish «Walking in the air»
- AC/DC «Highway to hell»
- Survivor «Eye of the tiger»
- Linkin Park «Numb»
- Europe «The final countdown»
- Scorpions «Wind of change»
- Queen «The show must go on»
- Bon Jovi «Living on a prayer»
- Muse «Hysteria»
- Evanescence «Bring me to life»
- System of a down «Aerials»
- Rammstein «Mein Herz Brennt»
Музыканты CONCORD ORCHESTRA выступят в образе рыцарей во главе с Властелином тьмы. Обладая силой и величием, они перемещаются по сцене. Вы увидите эпичную схватку сил добра и зла. Властелин тьмы должен предотвратить рождение зла на планете и вернуть музыку своим зрителям.
Почему новое шоу настолько яркое, что зрители испытывают настоящий восторг? Музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене. Световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фееричным.
В составе CONCORD ORCHESTRA профессиональные музыканты — воспитанники известных консерваторий, знаменитых музыкальных академий России. Знаменитый оркестр выпустил пять авторских программ: Симфонические рок-хиты 1, Симфонические рок-хиты 2, Симфонические рок-хиты «Крылья грифона», Симфонические рок-хиты «Властелин тьмы», Симфонические рок-хиты «Восстание машин».
В репертуаре оркестра более 100 самых популярных симфонических рок-хитов. CONCORD ORCHESTRA выступает в 100 городах России каждый год, в том числе на главных значимых площадках: Государственный Кремлевский Дворец и Крокус Сити Холл в Москве, Ледовый Дворец и БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Фееричное выступление CONCORD ORCHESTRA в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге увидели 11 000 зрителей. Виртуозное исполнение придает новое звучание шедеврам симфонической рок-музыки поэтому шоу CONCORD ORCHESTRA всегда пользуются большой популярностью. В каждом городе мы проводим всего лишь одно выступление поэтому спешите скорее занять места в зале чтобы увидеть уникальное шоу.
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Рок, Живая музыка