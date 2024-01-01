Concord orchestra. Симфонические хиты. Властелин тьмы

Первый в мире танцующий Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представляет легендарное шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ», программа «Властелин тьмы».

Вы услышите самые лучшие композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein. Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA исполнят аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов!

Программа шоу

Kiss «I was made for loving you» Deep Purple «Smoke on the water» Status Quo «In the army now» Roxette «She's got the look» Pink Floyd «Another brick in the wall» The Cranberries «Zombie» Nirvana «Smells like teen spirit» Metallica «Enter sandman» Nightwish «Walking in the air» AC/DC «Highway to hell» Survivor «Eye of the tiger» Linkin Park «Numb» Europe «The final countdown» Scorpions «Wind of change» Queen «The show must go on» Bon Jovi «Living on a prayer» Muse «Hysteria» Evanescence «Bring me to life» System of a down «Aerials» Rammstein «Mein Herz Brennt»

Музыканты CONCORD ORCHESTRA выступят в образе рыцарей во главе с Властелином тьмы. Обладая силой и величием, они перемещаются по сцене. Вы увидите эпичную схватку сил добра и зла. Властелин тьмы должен предотвратить рождение зла на планете и вернуть музыку своим зрителям.

Почему новое шоу настолько яркое, что зрители испытывают настоящий восторг? Музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене. Световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фееричным.

В составе CONCORD ORCHESTRA профессиональные музыканты — воспитанники известных консерваторий, знаменитых музыкальных академий России. Знаменитый оркестр выпустил пять авторских программ: Симфонические рок-хиты 1, Симфонические рок-хиты 2, Симфонические рок-хиты «Крылья грифона», Симфонические рок-хиты «Властелин тьмы», Симфонические рок-хиты «Восстание машин».

В репертуаре оркестра более 100 самых популярных симфонических рок-хитов. CONCORD ORCHESTRA выступает в 100 городах России каждый год, в том числе на главных значимых площадках: Государственный Кремлевский Дворец и Крокус Сити Холл в Москве, Ледовый Дворец и БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Фееричное выступление CONCORD ORCHESTRA в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге увидели 11 000 зрителей. Виртуозное исполнение придает новое звучание шедеврам симфонической рок-музыки поэтому шоу CONCORD ORCHESTRA всегда пользуются большой популярностью. В каждом городе мы проводим всего лишь одно выступление поэтому спешите скорее занять места в зале чтобы увидеть уникальное шоу.