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Цирк на льду «Айсберг»
9 ноября в 16:00
Аттракционы

Цирк на льду «Айсберг»

Цирк

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

Цирк

12:00
16:00

Продюсерский центр «АЗЪ-АРТ» представляет: Оригинальное Авторское Шоу — Цирк на льду «Айсберг». Настоящий лед и Белые Медведи!

В программе принимают участие мастера манежа и фигурного катания:

  • единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей,
  • дрессированные белоснежные собаки-самоеды,
  • воздушные гимнастки-рекордсменки,
  • велофигуристы на моноциклах,
  • экстремальное «Колесо смелости»,
  • эквилибрист на катушках, акробаты на скакалках,
  • групповые жонглеры,
  • веселые клоуны-хоккеисты
  • и многое другое, в сопровождении световых, лазерных спецэффектов и 3D-мэппинга.

Встречайте наше обновленное ледовое шоу!

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