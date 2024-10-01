Продюсерский центр «АЗЪ-АРТ» представляет: Оригинальное Авторское Шоу — Цирк на льду «Айсберг». Настоящий лед и Белые Медведи!
В программе принимают участие мастера манежа и фигурного катания:
- единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей,
- дрессированные белоснежные собаки-самоеды,
- воздушные гимнастки-рекордсменки,
- велофигуристы на моноциклах,
- экстремальное «Колесо смелости»,
- эквилибрист на катушках, акробаты на скакалках,
- групповые жонглеры,
- веселые клоуны-хоккеисты
- и многое другое, в сопровождении световых, лазерных спецэффектов и 3D-мэппинга.
Встречайте наше обновленное ледовое шоу!
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