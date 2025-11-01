Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
Срд, 10
Чтв, 11
ЦБ USD 76.81 -0.46 10/12
ЦБ EUR 89.43 -0.28 10/12
Нал. USD 78.70 / 78.50 09/12 18:25
Нал. EUR 90.80 / 92.20 09/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 488
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 423
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 265
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 983
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Чижик-джаз-квартет. Christmas around the world
10 декабря в 19:00
Концерты

Чижик-джаз-квартет. Christmas around the world

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Чижик-джаз-квартет в составе:

Единственный вибрафонист в мире, владеющий техникой игры шестью палочками Алексей Чижик, вибрафон

Константин Поляков, фортепиано

Владимир Волков, контрабас

Алексей Шихов, ударные

Ирина Чижик, ведущая

CHRISTMAS AROUND THE WORLD. Мелодии и напевы, посвященные этому светлому празднику, на протяжении многих веков возникали не только в фольклоре различных народов, но и в музыке профессиональных композиторов, независимо от того в какую эпоху и в какой стране они жили и творили. Программа представляет собой настоящее исследование праздничной музыки от средневековых гимнов до современных джазовых стандартов, и в канун Рождества музыканты исполнят свою версию этих знаменитых мелодий в авторской обработке. Слушатели смогут не только погрузиться в музыкальную атмосферу зимних праздников, но и узнать любопытные факты о музыке Рождества.

В программе: старинные национальные и традиционные рождественские гимны разных стран, классическая музыка в джазовых аранжировках

Возраст
6+