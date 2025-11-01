Чижик-джаз-квартет. Christmas around the world

Чижик-джаз-квартет в составе:

Единственный вибрафонист в мире, владеющий техникой игры шестью палочками Алексей Чижик, вибрафон

Константин Поляков, фортепиано

Владимир Волков, контрабас

Алексей Шихов, ударные

Ирина Чижик, ведущая

CHRISTMAS AROUND THE WORLD. Мелодии и напевы, посвященные этому светлому празднику, на протяжении многих веков возникали не только в фольклоре различных народов, но и в музыке профессиональных композиторов, независимо от того в какую эпоху и в какой стране они жили и творили. Программа представляет собой настоящее исследование праздничной музыки от средневековых гимнов до современных джазовых стандартов, и в канун Рождества музыканты исполнят свою версию этих знаменитых мелодий в авторской обработке. Слушатели смогут не только погрузиться в музыкальную атмосферу зимних праздников, но и узнать любопытные факты о музыке Рождества.

В программе: старинные национальные и традиционные рождественские гимны разных стран, классическая музыка в джазовых аранжировках