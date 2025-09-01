Подлинная история о Джоне Меррике, жившем в Англии в ХIХ веке и прозванном Человеком-слоном за неописуемое уродство, вызванное редкой неизлечимой болезнью. Пока он не попал в клинику доктора Тревиса, его за деньги показывали на ярмарках. Однако благодаря врачу-гуманисту, Меррик получил пожизненную пенсию и покровительство самой королевы Виктории. Фильм снят по мотивам документальной книги сэра Фредерика Тревеса «Человек-слон», а также книги Эшли Монтэгю «Человек-слон: Учение о человеческом достоинстве». Восемь номинаций на «Оскар» в 1981 году, а также три премии Британской киноакадемии.
- Страна
- США, Великобритания
- Режиссёр
- Дэвид Линч
- Актёры
- Энтони Хопкинс, Джон Херт, Энн Бэнкрофт, Джон Гилгуд, Уэнди Хиллер, Фредди Джонс, Майкл Элфик, Ханна Гордон, Хелен Райан, Джон Стэндинг, Декстер Флетчер, Лесли Данлоп, Пэт Горман, Клэр Девенпорт, Орла Педерсон
- Продолж.
- 124 мин.
- Премьера
-
27 ноября 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Байопик