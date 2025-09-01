Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
Втр, 11
Срд, 12
ЦБ USD 81.01 -0.22 11/11
ЦБ EUR 93.93 0.09 11/11
Нал. USD 81.50 / 81.40 10/11 18:15
Нал. EUR 94.20 / 95.64 10/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 259
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 413
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 058
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 932
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Человек-слон
Кино

Человек-слон

Подлинная история о Джоне Меррике, жившем в Англии в ХIХ веке и прозванном Человеком-слоном за неописуемое уродство, вызванное редкой неизлечимой болезнью. Пока он не попал в клинику доктора Тревиса, его за деньги показывали на ярмарках. Однако благодаря врачу-гуманисту, Меррик получил пожизненную пенсию и покровительство самой королевы Виктории. Фильм снят по мотивам документальной книги сэра Фредерика Тревеса «Человек-слон», а также книги Эшли Монтэгю «Человек-слон: Учение о человеческом достоинстве». Восемь номинаций на «Оскар» в 1981 году, а также три премии Британской киноакадемии.

Страна
США, Великобритания
Режиссёр
Дэвид Линч
Актёры
Энтони Хопкинс, Джон Херт, Энн Бэнкрофт, Джон Гилгуд, Уэнди Хиллер, Фредди Джонс, Майкл Элфик, Ханна Гордон, Хелен Райан, Джон Стэндинг, Декстер Флетчер, Лесли Данлоп, Пэт Горман, Клэр Девенпорт, Орла Педерсон
Продолж.
124 мин.
Премьера
27 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма, Байопик

Еще в кино

Кино
Франкенштейн: Воскрешение
Кино
Иллюзия обмана-3
Кино
Маша и медведи
Кино
Папины дочки. Мама вернулась
Кино
Яга на нашу голову
Кино
Брат навсегда
Кино
Первая ведьма. Долина дьявола
Кино
Гарри Поттер и Тайная комната предсеанс. обсл. & Волшебник
Кино
TheatreHD: Зальцбург. Идиот
Кино
Анатолий Белкин. Высокая вода
Кино
Детка на драйве
Кино
Оболочка