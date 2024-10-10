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Час тишины

Произошло жестокое убийство, единственным свидетелем которого оказывается глухая женщина. Детектив с нарушением слуха, работающий переводчиком, обнаруживает, что за преступлением стоят коррумпированные копы, готовые на все, чтобы устранить свидетельницу.

Режиссёр
Брэд Андерсон
Актёры
Юэль Киннаман, Марк Стронг, Мехи Файфер, Сандра Мей Фрэнк, Майкл Эклунд, Джонатан Кенгсен, Энтони Грант, Джамаал Грант, Джинда Кейн, Майк Пэриш
Продолж.
92 мин.
Премьера
2024-10-10 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Криминал

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