Час тишины

Произошло жестокое убийство, единственным свидетелем которого оказывается глухая женщина. Детектив с нарушением слуха, работающий переводчиком, обнаруживает, что за преступлением стоят коррумпированные копы, готовые на все, чтобы устранить свидетельницу.
- Режиссёр
- Брэд Андерсон
- Актёры
- Юэль Киннаман, Марк Стронг, Мехи Файфер, Сандра Мей Фрэнк, Майкл Эклунд, Джонатан Кенгсен, Энтони Грант, Джамаал Грант, Джинда Кейн, Майк Пэриш
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2024-10-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Криминал