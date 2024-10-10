Час тишины

Произошло жестокое убийство, единственным свидетелем которого оказывается глухая женщина. Детектив с нарушением слуха, работающий переводчиком, обнаруживает, что за преступлением стоят коррумпированные копы, готовые на все, чтобы устранить свидетельницу.