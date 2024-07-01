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27 сентября в 19:00
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МКЦ

Любимые актеры в спектакле о «жизни взаймы», где успешный музыкант вмиг может оказаться садовником, а популярная писательница — кухаркой, и всё это, конечно, с неожиданной развязкой в финале!

К красотке Ольге и ее мужу, успешному адвокату Дмитрию, собирается в гости любящий и очень состоятельный отец. Но вот незадача: Ольга с Дмитрием уже давно в разводе. Мало того, они успели обзавестись новыми семьями и… оказаться все вместе под одной крышей. Папа недавно перенес инфаркт — ему категорически нельзя волноваться. Возникает вопрос: существует ли ложь во благо?

Режиссёр
Владимир Моташнев
Актёры
Андрей Соколов, Анатолий Руденко, Кирилл Дыцевич, Евгения Лоза, Анна Михайловская, Глафира Тарханова
Возраст
16+
Жанры
Комедия