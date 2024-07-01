Любимые актеры в спектакле о «жизни взаймы», где успешный музыкант вмиг может оказаться садовником, а популярная писательница — кухаркой, и всё это, конечно, с неожиданной развязкой в финале!

К красотке Ольге и ее мужу, успешному адвокату Дмитрию, собирается в гости любящий и очень состоятельный отец. Но вот незадача: Ольга с Дмитрием уже давно в разводе. Мало того, они успели обзавестись новыми семьями и… оказаться все вместе под одной крышей. Папа недавно перенес инфаркт — ему категорически нельзя волноваться. Возникает вопрос: существует ли ложь во благо?