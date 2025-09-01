Блик твоей души

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу созданного пространства с чистого листа. Увидеть новое, услышать свои мысли, зарядиться энергией. Возможно, найти ответы на важные для себя вопросы. Каждый из вас может прочесть эту историю по-разному в своём восприятии, но мы уверены, что эмоции от увиденного будут обеспечены.
Руководитель проекта — почётный работник культуры и искусства Рязанской области Марина Есенина
Режиссёр-постановщик — Константин Ретинский
Художник по свету — Георгий Горазеев
Хореограф — Алла Урбанская
Продолжительность спектакля — 45 минут
Спектакль идёт без антракта.
- Возраст
- 16+