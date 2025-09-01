Биг стендап в Рязани

Big Stand Up — это лучшие стендап комики России на одной сцене, участники шоу на канале ТНТ, ютуб-канала Stand Up Club #1 и других шоу в твоем городе! На сцене только опытные комики со своим лучшим материалом.

Выступают:

Владимир Бухаров — стендап-комик, резидент и один из основателей Stand-Up Club #1, постоянный участник проектов Стендап Клуба на Ютубе. Ведет собственный подкаст Бухарог Лайв.

Николай Андреев — тонкий романтик, философ с закрученными усами. Может растянуть флирт с девушкой на долгие годы.

Алексей Шамутило — рос в неполной семье, но этого не чувствовал — его и били, и забывали в школе.

Михаил Кострецов — представитель альтернативной комедии. Участник шоу «22 комика».