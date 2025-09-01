Рязань
Итоги года
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
910
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 257
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Биг стендап в Рязани
28 ноября в 19:00
Концерты

Биг стендап в Рязани

ДК РГАТУ

Big Stand Up — это лучшие стендап комики России на одной сцене, участники шоу на канале ТНТ, ютуб-канала Stand Up Club #1 и других шоу в твоем городе! На сцене только опытные комики со своим лучшим материалом.

Выступают:

Владимир Бухаров — стендап-комик, резидент и один из основателей Stand-Up Club #1, постоянный участник проектов Стендап Клуба на Ютубе. Ведет собственный подкаст Бухарог Лайв.

Николай Андреев — тонкий романтик, философ с закрученными усами. Может растянуть флирт с девушкой на долгие годы.

Алексей Шамутило — рос в неполной семье, но этого не чувствовал — его и били, и забывали в школе.

Михаил Кострецов — представитель альтернативной комедии. Участник шоу «22 комика».

Возраст
18+
Жанры
Юмор