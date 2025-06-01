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Безмолвные сюжеты
16 июля в 10:00
Выставки

Безмолвные сюжеты

Фотодом

16 июля в 18:00 открываем новую выставку — и приглашаем в камерный мир натюрмортов Елены Хазиной «Безмолвные сюжеты».

В эпоху бесконечного потока образов натюрморт остается островком созерцания — жанром, который учит видеть. Замедлиться. Различать оттенки. Считывать историю в трещине фарфора, в изгибе увядающего лепестка, в игре света на стекле.

Елена Хазина, рязанский автор, делает это с особой интимностью: ее работы сродни дневниковым записям. Здесь нет случайных предметов. Стекло хранит отблески воспоминаний, цветы напоминают о цикличности, а тени рифмуются с забытыми сюжетами.

Приходите всматриваться и спасаться от суеты.

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