16 июля в 18:00 открываем новую выставку — и приглашаем в камерный мир натюрмортов Елены Хазиной «Безмолвные сюжеты».

В эпоху бесконечного потока образов натюрморт остается островком созерцания — жанром, который учит видеть. Замедлиться. Различать оттенки. Считывать историю в трещине фарфора, в изгибе увядающего лепестка, в игре света на стекле.

Елена Хазина, рязанский автор, делает это с особой интимностью: ее работы сродни дневниковым записям. Здесь нет случайных предметов. Стекло хранит отблески воспоминаний, цветы напоминают о цикличности, а тени рифмуются с забытыми сюжетами.

Приходите всматриваться и спасаться от суеты.