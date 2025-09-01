Беседка. Песни вашего двора

2 ноября 2024 года во Дворце молодежи состоится очередной, уже двадцатый второй проект «Беседка. Песни нашего двора». Этот фестиваль долгие годы старается объединить разные возрастные категории рязанцев через песни и мелодии, которые все поколения исполняли в подростковые и юношеские годы.

На «Беседке» на сцену выходят известные джазовые и поп-исполнители, ансамбли народной песни, рок- и поп- группы, сольные вокалисты, актеры, барды — словом, представители всех направлений и жанров. Вместе с ними в программе принимают участие самодеятельные певцы, для которых «Беседка» зачастую становится дебютным выступлением.

За это время было исполнено более 420 песен. В разные годы в рамках фестиваля были представлены «спецпроекты»: «Бременские музыканты», «Бумбараш» «Русский рок», «Песни Л. О. Утесова», «Песни А. Миронова», «Музыка советских мультфильмов» и другие. Потом была «Беседка» под девизом: долой продюсера, поём, что хотим, и этот формат сохраняется и поныне.

На фестивале все песни исполняются только «вживую». На первых проектах зачастую исполнитель выступал по принципу «человек с гитарой», но эта практика давно канула в Лету. Сегодня основной аккомпанирующий состав — это состоявшиеся известные профессиональные джазовые и рок-музыканты: Д. Медин (ударные, перкуссия, вокал), И. Ципорков (саксофоны, флейты, баян, вокал), М. Григорьев (клавишные), С. Байков (гитара, баян, вокал), В. Голованов (бас). Кроме них в проекте выступают сессионные музыканты. Репертуарный диапазон исполняемого материала как всегда будет чрезвычайно широк: романтические, военные, фабричные, хулиганские, жалобные, пионерские песни, баллады и, конечно, ставшие «русскими народными» песни зарубежных исполнителей. Одним словом, от Эвиса Пресли до Аркадия Северного, от «Uriah Heep» до «Ласкового мая».