Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
519
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
992
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 004
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 957
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Бенгальское дело
Кино

Бенгальское дело

В Бенгалии пропал журналист. Офицер ЦБР, сам из Кашмира, расследует дело. Ему помогают немой и старик, переживший Раздел Индии. Сможет ли он найти правду? Или Бенгалия станет новым Кашмиром?

Режиссёр
Вивек Агнихотри
Актёры
Эклавия Суд, Анупам Кхер, Митхун Чакраборти, Дибьенду Бхаттачарья, Раджеш Кхера, Паллави Джоши, Мохан Капур, Симрат Каур Рандхава, Говинд Намдео, Пунит Иссар, Прияншу Чаттерджи
Продолж.
202 мин.
Премьера
2025-09-05 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Исторический фильм, Триллер, Драма, Криминал

