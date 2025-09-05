Бенгальское дело

В Бенгалии пропал журналист. Офицер ЦБР, сам из Кашмира, расследует дело. Ему помогают немой и старик, переживший Раздел Индии. Сможет ли он найти правду? Или Бенгалия станет новым Кашмиром?
- Режиссёр
- Вивек Агнихотри
- Актёры
- Эклавия Суд, Анупам Кхер, Митхун Чакраборти, Дибьенду Бхаттачарья, Раджеш Кхера, Паллави Джоши, Мохан Капур, Симрат Каур Рандхава, Говинд Намдео, Пунит Иссар, Прияншу Чаттерджи
- Продолж.
- 202 мин.
- Премьера
-
2025-09-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Исторический фильм, Триллер, Драма, Криминал