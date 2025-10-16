Бэмби: Лесной кошмар

Направляясь в гости к бабушке, Ханна и семилетний Джордж попадают в страшную автокатастрофу в лесу. Виной аварии становится мутировавший олень — Бэмби — идущий по кровавому следу, чтобы отомстить людям за смерть матери. С этого момента начинается смертельная игра на выживание.
- Режиссёр
- Дэн Аллен
- Актёры
- Роксанна МакКи, Расселл Джеффри Бэнкс, Самира Майти, Никола Райт, Том Малхерон, Алекс Кук, Кэтрин Адамс, Джозеф Гринвуд, Дэвид Эмблер, Эдриан Релф
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
-
2025-10-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов