Бэмби: Лесной кошмар

Направляясь в гости к бабушке, Ханна и семилетний Джордж попадают в страшную автокатастрофу в лесу. Виной аварии становится мутировавший олень — Бэмби — идущий по кровавому следу, чтобы отомстить людям за смерть матери. С этого момента начинается смертельная игра на выживание.