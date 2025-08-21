Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
17°
Птн, 22
17°
Сбт, 23
16°
ЦБ USD 80.25 0.15 22/08
ЦБ EUR 93.5 0.02 22/08
Нал. USD 80.35 / 80.30 21/08 18:20
Нал. EUR 94.15 / 95.05 21/08 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 241
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 975
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 871
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 049
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
Кино

Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег

Мальчик Дима с неохотой переезжает с семьей из города в деревню. Его отношение к природе меняется навсегда, когда он знакомится с жизнерадостной местной девочкой Алесей и невероятным зубром по кличке Бублик. Вместе они отправляются в самое сердце Беловежской пущи на поиски волшебного Древа Желаний. Но их ждет не только волшебство — дети сталкиваются с бандой браконьеров, безжалостно вырубающих древний лес. Теперь друзьям предстоит не только найти Древо, но и спасти пущу от уничтожения.

Режиссёр
Арсений Акопян
Продолж.
56 мин.
Премьера
2025-08-21 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

Еще в кино

Кино
Плагиатор
Кино
Пушистый форсаж: Гран-при
Кино
Астрал. Заклятие мертвых
Кино
Одно целое
Кино
TheatreHD: Собачье сердце
Кино
Девушка Миллера
Кино
Мой папа — медведь
Кино
Экзорцизм: Хроники
Кино
Иван Семенов. Первый поцелуй
Кино
Атель-Матель
Кино
Заклятие. Последний ритуал
Кино
Укради мою мечту