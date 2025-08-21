Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег

Мальчик Дима с неохотой переезжает с семьей из города в деревню. Его отношение к природе меняется навсегда, когда он знакомится с жизнерадостной местной девочкой Алесей и невероятным зубром по кличке Бублик. Вместе они отправляются в самое сердце Беловежской пущи на поиски волшебного Древа Желаний. Но их ждет не только волшебство — дети сталкиваются с бандой браконьеров, безжалостно вырубающих древний лес. Теперь друзьям предстоит не только найти Древо, но и спасти пущу от уничтожения.
- Режиссёр
- Арсений Акопян
- Продолж.
- 56 мин.
- Премьера
-
2025-08-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия