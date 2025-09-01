Впервые в Рязани!
18 сентября в кафе Старый парк — фолк-группа «Белое Злато»
Русские, народные, свои! «Белое злато» — это те самые девушки с народным вокалом, балалайкой и многоголосием. Они завоевали ваши сердца душевными роликами из деревни с миллионными просмотрами, и теперь вживую выступят в нашем городе с большой сольной программой.
Вы услышите песни, которые стали по-настоящему народными. Они сопровождают жизнь русского человека вне зависимости от музыкальных вкусов. Их мы поем за столом, слушаем в минуты радости и грусти. Устали от пластмассовой музыки и электронного вокала? Хочется, чтобы душа пела? Тогда вам на концерт группы «Белое злато»!
- Возраст
- 0+