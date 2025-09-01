Рязань
Итоги года
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
1 919
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 258
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 673
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 348
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Белое Злато
18 сентября в 18:30
Концерты

Белое Злато

Кафе-клуб «Старый Парк»

Впервые в Рязани!

18 сентября в кафе Старый парк — фолк-группа «Белое Злато»

Русские, народные, свои! «Белое злато» — это те самые девушки с народным вокалом, балалайкой и многоголосием. Они завоевали ваши сердца душевными роликами из деревни с миллионными просмотрами, и теперь вживую выступят в нашем городе с большой сольной программой.

Вы услышите песни, которые стали по-настоящему народными. Они сопровождают жизнь русского человека вне зависимости от музыкальных вкусов. Их мы поем за столом, слушаем в минуты радости и грусти. Устали от пластмассовой музыки и электронного вокала? Хочется, чтобы душа пела? Тогда вам на концерт группы «Белое злато»!

Возраст
0+