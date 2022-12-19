Об этом сегодня мало кто помнит, но 50 лет назад простым бегунам приходилось быть бунтарями — места в этом спорте официально не было ни женщинам, ни любителям. Ситуацию изменили 60-е годы, время борьбы за права на всех фронтах. Начиная именно с них «Бег — это свобода» рассказывает историю бега как культурного и даже контркультурного явления, от романтических провокаций до создания огромной индустрии. Это ода бегу как проявлению воли к жизни, способу единения с природой, а марафонам — как минутам славы для каждого.