Баста начинал как пионер рэпа в России и в итоге стал ключевым игроком российского шоу-бизнеса. Он записывает суперпопулярные альбомы, собирает стадионы, появляется в телешоу — кажется, ничто не может остановить рост его популярности.

Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко наиболее известен под вывеской «Баста», но любители российского рэпа ценят и его сайд-проекты. Взлёт Басты произошел в середине нулевых, когда одну из его демозаписей услышал Богдан Титомир. В 2006 году вышел первый альбом Василия «Баста 1», спустя год в эфире появилось альтер-эго Басты — Ноггано, а в 2008-м — предельно брутальный проект N1NT3ND0. Сейчас Вакуленко — совладелец лейбла Gazgolder, в его активе — членство в жюри шоу «Голос», фильмы «Газгольдер» и «Газгольдер. Клубаре», где он поработал композитором и актёром, грандиозное выступление с симфоническим оркестром в Государственном Кремлёвском Дворце, больше десятка студийных альбомов, ворох популярных хитов, точные и афористичные тексты. Вакуленко не стесняется музыкальных экспериментов, может проехаться туром по стране с собственной рок-группой, ему неважен размер сцены — будь это клубный концерт или большой фестиваль: он всегда в тесном контакте со зрителями.