ЦБ USD 79.47 -0.35 30/10
ЦБ EUR 92.25 -0.69 30/10
Нал. USD 81.30 / 81.20 30/10 17:15
Нал. EUR 94.80 / 95.89 30/10 17:15
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
Вчера 15:06
408
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 596
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 060
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 343
Бахубали: Эпос
Кино

Бахубали: Эпос

Раненая женщина с младенцем на руках убегает от вооружённых солдат. Понимая, что долго не протянет, она возносит последнюю молитву богам и просит спасти жизнь ребёнка, а сама погружается на дно реки, держа младенца в вытянутой руке над водой. На следующий день его находят местные жители и решают усыновить. Спустя годы мальчик превращается в крепкого и рослого парня Шивуду, наделённого невероятной силой. Однажды он находит маску и решает во что бы то ни стало разыскать её владельца, не подозревая, что она принадлежит прекрасной воительнице Авантике, которая всем своим кланом пытается вызволить королеву Девасену из плена тирана Бхаллаладевы.

Режиссёр
С.С.Раджамули
Актёры
Рамья Кришнан, Таманна Бхатия, Рана Даггубати, Нассар, Прабхас, Сатьярадж, Анушка Шетти
Продолж.
238 мин.
Премьера
31 октября 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Драма

