2026 год. Мир на грани научного прорыва. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни и эксперимента вековой давности, который может подарить человечеству бессмертие. И в этом ему сможет помочь только любовь, оставшаяся вне времени. Но чем дальше заходит исследование, чем ближе заветный результат, тем чаще причастные к нему задаются вопросом: не слишком ли высока его цена?
- Режиссёр
- Егор Кончаловский
- Актёры
- Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Илья Коробко, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Евгения Добровольская, Антон Шагин, Никита Богатов, Степан Шевяков, Анастасия Теплинская, Павел Маслаков, Александр Глебов, Алексей Васильев, Мария Плаум
- Продолж.
- 116 мин.
- Премьера
-
20 ноября 2025 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Научная фантастика