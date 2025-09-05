Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.