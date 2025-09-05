Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
23°
Пнд, 08
21°
Втр, 09
23°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 81.40 / 82.00 07/09 07:00
Нал. EUR 94.90 / 96.30 07/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 2025 15:54
687
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 225
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 108
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
6 386
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Август

Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.

Режиссёр
Никита Высоцкий, Илья Лебедев
Актёры
Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин, Илья Малаков, Денис Нурулин, Ефим Петрунин, Петр Логачев, Роман Васильев, Валентина Стойилкович, Вера Шпак
Премьера
2025-09-25 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Исторический фильм, Драма, Война

Еще в кино

Кино
Заклятие. Последний ритуал
Кино
Выход 8
Кино
Всеведущий читатель
Кино
Дракула
Кино
Астрал. Поместье ужаса
Кино
Пролетая над гнездом кукушки
Кино
Сомния: Обитель кошмаров
Кино
Третья лишняя
Кино
Вниз
Кино
Дети-шпионы
Кино
Диспетчер
Кино
Пятачок. Кровь и желуди