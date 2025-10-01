Женщина-астронавт Сэм Уокер прибывает на Землю после своего первого космического путешествия. Ее находят в поврежденной капсуле в Атлантическом океане, после чего помещают под наблюдение из-за подозрений, что вместе с ней из космоса проникла внеземная жизни.
- Режиссёр
- Джесс Варли
- Актёры
- Кейт Мара, Лоренс Фишберн, Гэбриел Луна, Ивана Миличевич, Мейси Грей, Скарлетт Холмс, Реза Диако, Дэниел Куирк, Дайана Мадейра, Кристина Абернати, Эйдан О'Салливан
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
-
27 ноября 2025 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер, Научная фантастика, Фильм ужасов