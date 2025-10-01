Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
Птн, 28
Сбт, 29
ЦБ USD 78.59 -0.37 27/11
ЦБ EUR 91.5 0.53 27/11
Нал. USD 79.50 / 79.55 27/11 09:45
Нал. EUR 92.50 / 93.29 27/11 09:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
560
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
871
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 680
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 724
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Астронавт

Женщина-астронавт Сэм Уокер прибывает на Землю после своего первого космического путешествия. Ее находят в поврежденной капсуле в Атлантическом океане, после чего помещают под наблюдение из-за подозрений, что вместе с ней из космоса проникла внеземная жизни.

Режиссёр
Джесс Варли
Актёры
Кейт Мара, Лоренс Фишберн, Гэбриел Луна, Ивана Миличевич, Мейси Грей, Скарлетт Холмс, Реза Диако, Дэниел Куирк, Дайана Мадейра, Кристина Абернати, Эйдан О'Салливан
Продолж.
90 мин.
Премьера
27 ноября 2025 в России
Возраст
16+
Жанры
Триллер, Научная фантастика, Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Иллюзия обмана-3
Кино
Маша и медведи
Кино
Папины дочки. Мама вернулась
Кино
Сводишь с ума
Кино
Яга на нашу голову
Кино
Сущность
Кино
Эльф и украденное Рождество
Кино
Сомния. Кошмар вернулся
Кино
Гарри Поттер и Орден Феникса предсеанс. обсл. & Волшебник
Кино
TheatreHD: Йонас Кауфман. Музыка кино
Кино
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Кино
По-братски