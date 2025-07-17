Астрал. Заклятие мертвых

Доктор Кемаль скрывается с семьей в загородном доме, спасаясь от мафии и пытаясь вылечить больную дочь. Однако в особняке начинают происходить странные и пугающие явления. Его мать с деменцией все чаще ведет себя одержимо, а таинственная женщина предлагает помощь, за которой скрывается темный замысел. Когда наступает ночь Черной луны, прошлое оживает, и древнее зло выходит на свободу.
- Режиссёр
- Альпер Местчи
- Актёры
- Серкан Атар, Тугба Бегде, Фунда Эскиоглу, Генюль Юрер, Джейда Джерен Эдис, Дуру Ырмак Апайдын, Юсуф Каан Арпаджик, Аднан Коч, Мана Алкой, Джанер Атаджан, Эфе Озчелик
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
-
2025-07-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов