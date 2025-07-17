Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
18°
Птн, 22
17°
Сбт, 23
16°
ЦБ USD 80.1 -0.25 21/08
ЦБ EUR 93.48 -0.08 21/08
Нал. USD 80.35 / 80.10 21/08 17:25
Нал. EUR 94.15 / 94.75 21/08 17:25
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 177
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 960
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 852
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 038
Все публикации →
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Астрал. Заклятие мертвых
Кино

Астрал. Заклятие мертвых

Доктор Кемаль скрывается с семьей в загородном доме, спасаясь от мафии и пытаясь вылечить больную дочь. Однако в особняке начинают происходить странные и пугающие явления. Его мать с деменцией все чаще ведет себя одержимо, а таинственная женщина предлагает помощь, за которой скрывается темный замысел. Когда наступает ночь Черной луны, прошлое оживает, и древнее зло выходит на свободу.

Режиссёр
Альпер Местчи
Актёры
Серкан Атар, Тугба Бегде, Фунда Эскиоглу, Генюль Юрер, Джейда Джерен Эдис, Дуру Ырмак Апайдын, Юсуф Каан Арпаджик, Аднан Коч, Мана Алкой, Джанер Атаджан, Эфе Озчелик
Продолж.
94 мин.
Премьера
2025-07-17 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

